Tram Milano-Seregno i cantieri della discordia | Commercio in crisi e incertezze sui tempi
"Cantieri a rilento, disagi per i cittadini, nessuna opera di compensazione come i parcheggi, meno incassi e attività commerciali in difficoltà": questo è il grido di allarme che il sindaco bressese Simone Cairo ha lanciato, durante l’ultima seduta della Commissione alle Attività produttive di Regione Lombardia, per spiegare quale sia la reale situazione dei lavori per la nuova tranvia Milano-Desio-Seregno in via Vittorio Veneto. I primi lotti degli interventi sono stati aperti, a marzo 2024 sul lato est di via Vittorio Veneto e non sono ancora terminati: "Mi sono fatto portavoce dei cittadini, dei commercianti e degli imprenditori – precisa Cairo – Parlo di dati oggettivi: il calo degli incassi è tra il 15 e il 20%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
