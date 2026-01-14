Tra morale proclamata e forza nuda | il disordine del nostro tempo

Nel contesto attuale, il mondo si trova spesso diviso tra una morale proclamata e la forza dei rapporti di potere. Stati Uniti, Europa e paesi emergenti agiscono in modo spesso guidato da interessi contingenti, piuttosto che da principi condivisi. Questa tensione tra valori dichiarati e realtà geopolitica genera un disordine che influenza le dinamiche internazionali e le relazioni tra le nazioni.

Stati Uniti d’America, Europa, potenze emergenti: il mondo sembra muoversi non più secondo un diritto condiviso, ma secondo una morale proclamata a corrente alternata, piegata agli interessi del momento. Una morale che, quando conviene, diventa leva per rovesciare governi, quando non conviene si dissolve nel silenzio. Ricordiamo la stagione in cui l’Italia fu guidata da un esecutivo non passato dalle urne, giustificato come “necessario” in nome della stabilità e della credibilità finanziaria. Un passaggio traumatico, vissuto da molti come una sospensione della sovranità popolare, dentro un contesto europeo dominato da pressioni economiche, equilibri di potere e convenienze incrociate. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tra morale proclamata e forza nuda: il disordine del nostro tempo Leggi anche: Festa Pd a Catania, Barbagallo: “Questione morale per governo Schifani, è questa la sfida del nostro tempo” Leggi anche: Caracas e il nuovo disordine globale. Dal diritto alla forza: il mondo del 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Rivolta dei Taiping, proclamata l’11 gennaio 1851 da Hong Xiuquan nella provincia di Guangxi, costituisce uno degli eventi politici, militari e ideologici più destabilizzanti della storia moderna. Non fu una semplice insurrezione contadina, ma un tentativo co facebook La fine dei limiti dichiarata in diretta Quando il presidente decide che la sua morale vale più del diritto internazionale #trump #Groenlandia #venezuela #morale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.