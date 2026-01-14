Tra la dirigenza Etra e i vertici comunali scoppia la pace

Il 14 gennaio, a Saonara, il sindaco ha incontrato i vertici di Etra per discutere delle criticità nella gestione della raccolta rifiuti. L’obiettivo dell’incontro è fare chiarezza sulle problematiche emerse e individuare soluzioni efficaci e tempestive, contribuendo così a ricostruire un rapporto di collaborazione tra la dirigenza di Etra e l’amministrazione comunale.

Oggi 14 gennaio il sindaco di Saonara ha incontrato i vertici di Etra, la società che gestisce nel comune di Saonara il servizio della raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di fare chiarezza sulle problematiche riscontrate e individuare soluzioni concrete e tempestive. Presenti all’incontro il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Il ‘Premio per la Pace’ crea divisioni nei vertici della FIFA: la presenza di Trump scatena tensioni Leggi anche: Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace a Domenica In La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. «Raccolta rifiuti inadeguata: pronti a querelare Etra». Il calciomercato della Lazio entra nel vivo. Il centrocampo è ancora un cantiere aperto e la dirigenza biancoceleste lavora su più tavoli per rinforzare la rosa di Sarri. Quinten Timber resta il primo obiettivo per sostituire Guendouzi, ma la trattativa con il Feyenoo facebook Il mercato del #Milan entra nel vivo - Convergenza su Niklas Fullkrug del #WHUFC: centravanti 'vecchio stile' pronto a entrare a gara in corso - Thiago Silva è il candidato di Ibrahimovic. Dirigenza e Allegri riflettono, l'idea principale è anche in difesa un n x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.