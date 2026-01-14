Tra la dirigenza Etra e i vertici comunali scoppia la pace

Il 14 gennaio, a Saonara, il sindaco ha incontrato i vertici di Etra per discutere delle criticità nella gestione della raccolta rifiuti. L’obiettivo dell’incontro è fare chiarezza sulle problematiche emerse e individuare soluzioni efficaci e tempestive, contribuendo così a ricostruire un rapporto di collaborazione tra la dirigenza di Etra e l’amministrazione comunale.

Oggi 14 gennaio il sindaco di Saonara ha incontrato  i vertici di Etra, la società che gestisce nel comune di Saonara il servizio della raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di fare chiarezza sulle problematiche riscontrate e individuare soluzioni concrete e tempestive. Presenti all’incontro il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

