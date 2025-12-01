Il ‘Premio per la Pace' crea divisioni nei vertici della FIFA | la presenza di Trump scatena tensioni
A pochi giorni dal sorteggio dei Mondiali 2026, scoppia la polemica: il nuovo riconoscimento voluto da Infantino sorprende dirigenti FIFA non informati. Il sospetto che il premio sia destinato a Donald Trump alimenta tensioni interne e critiche pubbliche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La lavastoviglie: Premio Nobel per la pace in famiglia! - facebook.com Vai su Facebook
Ieri ho riportato i timori del Premio Nobel per la Pace #Ucraina @avalaina Oleksandra Matviichuk. Rilette oggi, dopo la vergogna Witkoff, sono illuminanti. E non riguarda solo #Ucraina e #Russia ma il mondo senza diritti che si vuole costruire. @nelloscavo @ Vai su X