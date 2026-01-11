Valeria Marini e la mamma scoppia la pace a Domenica In

Oggi, 11 gennaio 2026, a Domenica In si è assistito a un momento di confronto tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù. Dopo alcune tensioni, le due hanno trovato un momento di accordo, portando un senso di pace e comprensione tra loro. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, offrendo un esempio di confronto familiare e di possibile riconciliazione.

(Adnkronos) – Tra Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù scoppia la pace a Domenica In oggi 11 gennaio 2026. La showgirl e la madre si sono riconciliate 'ufficialmente' nel salotto di Mara Venier, dove in passato erano andate in scena la precedenti puntate della saga familiare. L'incontro di oggi è anche l'occasione per fare . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Domenica In, Valeria Marini e la pace con mamma Gianna Leggi anche: Domenica In, Valeria Marini e la mamma da Mara Venier: cosa è successo un anno fa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scoppia la pace in tv: Valeria Marini e Gianna Orrù insieme da Mara Venier a Domenica In dopo mesi di silenzio. Valeria Marini ha ricondiviso nelle sue storie un video di una passata ospitata a Citofonare Rai2, accompagnandolo con una didascalia che ha subito fatto discutere - facebook.com facebook Valeria Marini e Pierluigi Diaco litigano ancora in diretta: "Falso, non mi hai trattata bene". Lui: "Bugiarda" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.