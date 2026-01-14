Tra avarizia e sete di potere torna in scena Pluto di Aristofane

Il Teatro dei Sozofili di Modigliana riapre la stagione con “Pluto” di Aristofane, in scena sabato 17 gennaio. L’adattamento e la regia sono curati dalla compagnia I Sacchi di Sabbia. La commedia affronta temi come l’avidità e il desiderio di potere, offrendo un’occasione di riflessione attraverso un testo classico rivisitato in chiave contemporanea.

La stagione del Teatro dei Sozofili di Modigliana comincia il nuovo anno con "Pluto", l'ultima commedia di Aristofane in scena sabato 17 gennaio nell'adattamento e con la regia della compagnia I Sacchi di Sabbia.Rappresentata la prima volta nel 408 a.C., protagonista del Pluto è il denaro, una.

