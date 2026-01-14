La sete di potere nell’uomo Il Riccardo III di Paiato

Tutto il talento di Maria Paiato incontra il Riccardo III di Shakespeare. Il progetto desiderato dall’attrice veneta ha preso vita grazie all’intesa con il regista Andrea Chiodi: una corrispondenza nello sguardo sul testo che vuole Paiato nei panni di Re Riccardo l’usurpatore, il genio cattivo, il tipo di uomo politico crudele, machiavellico, più volte preso di mira dal teatro elisabettiano, con un’interpretazione del ruolo maschile che punta a restituire uno Shakespeare fedele all’originale. Dopo il debutto di ieri sera, l’opera sarà al Teatro Sociale fino al 18 gennaio, per la stagione del Ctb. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

