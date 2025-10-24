Novembre a tutto jazz Al Politeama la rassegna con Tavolazzi Gatto Dario Cecchini Zorn & c

Al Politeama torna November Jazz, quattro concerti per un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature del jazz, mescolate con le diverse sfumature della musica mediterranea, classica, popolare e sudamericana. Per il quinto anno la rassegna accenderà gli spazi per Ridotto con le note calde e avvolgenti di uno dei generi musicali più amati: il progetto nasce ancora una volta dalla proficua sinergia fra la Fondazione Politeama Pratese e Music Pool, realtà che da tanti anni produce e organizza eventi musicali in Toscana soprattutto in ambito jazz, insieme alla Scuola di musica Verdi, da sempre vivaio di giovani e promettenti talenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

