Novembre a tutto jazz Al Politeama la rassegna con Tavolazzi Gatto Dario Cecchini Zorn & c
Al Politeama torna November Jazz, quattro concerti per un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature del jazz, mescolate con le diverse sfumature della musica mediterranea, classica, popolare e sudamericana. Per il quinto anno la rassegna accenderà gli spazi per Ridotto con le note calde e avvolgenti di uno dei generi musicali più amati: il progetto nasce ancora una volta dalla proficua sinergia fra la Fondazione Politeama Pratese e Music Pool, realtà che da tanti anni produce e organizza eventi musicali in Toscana soprattutto in ambito jazz, insieme alla Scuola di musica Verdi, da sempre vivaio di giovani e promettenti talenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Il 23 e 24 novembre scegli di CAMBIARE TUTTO. Vota Campania Popolare Scrivi Balzamo (in tutta la provincia di Salerno) Da sempre e per sempre vicino alle persone normali - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo #sciopero generale il 28 novembre contro la #Manovra, Usb: "Torniamo a bloccare tutto" - X Vai su X
Novembre a tutto jazz. Al Politeama la rassegna con Tavolazzi, Gatto. Dario Cecchini, Zorn & c. - Da martedì al Ridotto quattro concerti in collaborazione con Music Pool. lanazione.it scrive