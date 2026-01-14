Scontri pro Pal a Torino scatta l’operazione Riot | arresti e misure cautelari
Dall'alba a Torino, la Polizia di Stato sta eseguendo l’operazione
È in corso dall'alba a Torino l 'operazione "Riot" condotta dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica ordinaria e dei minorenni di Torino, per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti dei principali responsabili degli scontri pro Pal dello scorso 3 ottobre nel capoluogo piemontese. Il 3 ottobre, un venerdì, è stato il giorno di uno dei tanti scioperi generali chiamati per la Palestina, uno dei più violenti: il giorno prima un corteo non autorizzato ha fatto irruzione alle Ogr di Torino, devastandole prima che, proprio il 3 ottobre, si tenesse in quel luogo l'Italian Tech Week con, tra gli altri, Jeff Bezos insieme a John Elkann e a Ursula Von Der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Operazione Riot: gli arresti tra i Pro-Pal a Torino
Leggi anche: Scontri con la polizia al corteo Pro Pal dello sciopero generale, devastate bancarelle di libri: eseguite misure cautelari anche su minorenni
Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto....; Scontri pro Pal, in corso operazione della Polizia: diverse misure cautelari; Torino, operazione Riot dopo gli scontri Pro Pal: ci sono anche minorenni; Scontri pro Pal a Torino, scatta l’operazione “Riot”: arresti e misure cautelari.
Scontri pro Pal a Torino, scatta l’operazione “Riot”: arresti e misure cautelari - All’alba la polizia ha eseguito provvedimenti delle Procure ordinaria e minorile per i fatti del 3 ottobre. ilgiornale.it
Scontri e violenze durante i cortei pro-Pal a Torino: misure cautelari anche per alcuni minorenni - È in corso a Torino dalle prime ore del mattino un'operazione denominata Riot, condotta dalla polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Torino e della Procura per i minorenni. msn.com
Scontri pro Pal, in corso operazione della Polizia: diverse misure cautelari - Nel mirino le violenze compiute il 3 ottobre durante le manifestazioni per Gaza e la Flotilla. rainews.it
Materazzi: "È favorita l'Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve a pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio" x.com
Torino, stretta sugli antagonisti: 13 militanti sotto misura cautelare per scontri, violenze e assalti durante i cortei Torino, la Polizia di Stato esegue misure cautelari contro 13 militanti antagonisti: contestati scontri, violenze e danneggiamenti durante cortei, irru facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.