Torino diventa Città dell’Educazione | piano quinquennale da 126 milioni di euro per supportare i giovani dalla nascita fino ai 29 anni

Torino ha avviato un piano quinquennale da 126 milioni di euro per sostenere l’educazione dei giovani fino a 29 anni. L’iniziativa comprende interventi per prevenire l’abbandono scolastico attraverso l’uso di algoritmi predittivi e l’installazione di cinque nuove eduteche. Questa strategia mira a rafforzare il sistema educativo cittadino e a favorire un percorso di crescita e formazione più inclusivo e sostenibile.

