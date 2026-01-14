Torino diventa Città dell’Educazione | piano quinquennale da 126 milioni di euro per supportare i giovani dalla nascita fino ai 29 anni
Torino ha avviato un piano quinquennale da 126 milioni di euro per sostenere l’educazione dei giovani fino a 29 anni. L’iniziativa comprende interventi per prevenire l’abbandono scolastico attraverso l’uso di algoritmi predittivi e l’installazione di cinque nuove eduteche. Questa strategia mira a rafforzare il sistema educativo cittadino e a favorire un percorso di crescita e formazione più inclusivo e sostenibile.
Torino investe 126 milioni per l'istruzione 0-29 anni, puntando su algoritmi predittivi contro l'abbandono scolastico e su cinque nuove eduteche. Il piano ha già portato 390 giovani al lavoro e punta a raggiungere i parametri europei di partecipazione scolastica entro il 2030. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
