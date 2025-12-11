Obesità Mulè | 2 milioni di euro per screening sulla popolazione fino ai 17 anni

Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha annunciato l'avvio di uno screening sull'obesità rivolto alla popolazione fino a 17 anni, con un investimento di due milioni di euro. L'iniziativa mira a individuare precocemente i casi di obesità tra i giovani, favorendo interventi tempestivi e strategie di prevenzione efficaci.

