Concerti a ingresso libero dedicati ai 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina | appuntamento a Bari
Celebra i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina con una serie di concerti gratuiti a Bari. Il festival itinerante N&B Mareterra, diretto da Gilberto Scordari e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia, conclude il 2025 con tre appuntamenti dedicati al grande compositore rinascimentale, offrendo un’occasione unica per immergersi nella sua musica e nella storia del patrimonio culturale italiano.
Il festival itinerante N&B Mareterra diretto da Gilberto Scordari e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia chiude il 2025 con un trittico di concerti a ingresso libero dedicati ai 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), uno dei massimi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Cento anni dalla nascita di Giovanni Spadolini: un convegno sulla figura dello statista
Leggi anche: Una nuova ricerca rivela il costo reale della genitorialità nel nostro Paese: dalla nascita ai 18 anni servono in media 156.000 euro, con un aumento del 12% in soli due anni. L'analisi può aiutare le famiglie a pianificare il futuro
Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dall’11 al 14 dicembre 2025; Concerto “Il tempo in scena” con gli over 65 del progetto “L’età della musica”; Visite guidate, itinerari e concerti: al Collegio Alberoni torna il Tempo del Natale; ''Christmas UP CLOSE'' al Cinematocasa: quattro serate di musica dal vivo per un Natale intimo e raffinato a Palermo.
Mont’Alfonso sotto le stelle 2025. Concerti ed eventi a ingresso libero - Sono alcuni nomi del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle 2025” che anche per quest’anno propone una serie di ... lanazione.it
Tre concerti all’organo. Dedica a Riccardo Berutto - Giunta alla sua ventinovesima stagione, l’Associazione Domenico di Lorenzo propone per l’autunno 2025 un calendario di tre eventi che vedono protagonisti gli organi storici del territorio con il ... lanazione.it
Un concerto gratis in un parco pura magia
TUTTI I CONCERTI E GLI SPETTACOLI DI QUESTA SERA SONO CONFERMATI Se state preparando il vostro biglietto d’ingresso mancano: pasta, pelati e legumi #eventigenova #chestella #musicforpeace #concerti #livegenova #comicitá - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.