Concerti a ingresso libero dedicati ai 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina | appuntamento a Bari

Celebra i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina con una serie di concerti gratuiti a Bari. Il festival itinerante N&B Mareterra, diretto da Gilberto Scordari e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia, conclude il 2025 con tre appuntamenti dedicati al grande compositore rinascimentale, offrendo un’occasione unica per immergersi nella sua musica e nella storia del patrimonio culturale italiano.

