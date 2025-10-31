Tensione tra Pro Pal e polizia a Porta Susa a Torino carica sui manifestanti che vogliono entrare in stazione

Scontri a Torino nel corteo pro Pal: tensioni a Porta Susa, lanci di bottiglie e sassi. La polizia ha risposto con cariche, idranti e fumogeni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tensione tra pro pal e polizia a porta susa a torino carica sui manifestanti che vogliono entrare in stazione

