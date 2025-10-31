Tensione tra Pro Pal e polizia a Porta Susa a Torino carica sui manifestanti che vogliono entrare in stazione
Scontri a Torino nel corteo pro Pal: tensioni a Porta Susa, lanci di bottiglie e sassi. La polizia ha risposto con cariche, idranti e fumogeni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Torino, manifestanti pro-Pal tentano di entrare in stazione Porta Susa: tensioni con la polizia - (LaPresse) Tensione a Torino alla stazione di Porta Susa quando un gruppo di manifestanti pro- Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Torino, Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie - Cariche di alleggerimento per impedire che gli attivisti raggiungessero ... Come scrive quotidiano.net
Corteo pro Palestina a Torino: tensione e cariche a Porta Susa - Un migliaio di manifestanti pro Palestina ha attraversato questa sera le vie del centro, sfilando dietro uno striscione con la scritta “Ancora bombe su Gaza, nessuna tregua per voi”. Lo riporta giornalelavoce.it