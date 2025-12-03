Golf Hero World Challenge al via Tiger Woods chiama alcuni dei migliori alle Bahamas

Con l’arrivo di Dicembre il PGA Tour affronta, come di consueto, l’ Hero World Challenge, torneo invitational organizzato da Tiger Woods che mette in palio 5 milioni di dollari. La tigre californiana, tuttavia, non sarà della partita ma il field sarà stellare in ogni caso. A tornare in campo, infatti, sui fairway dell’Albany Golf Club, situato alla Bahamas, ci saranno tanti giocatori nelle prime posizioni del World Golf Ranking. Tra questi saranno presenti Scottie Scheffler, di ritorno dopo un lungo stop (è dal Procore Championship di settembre che non si fa vedere in gara), Jordan Spieth, fermo dal FedEx St. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Hero World Challenge al via. Tiger Woods chiama alcuni dei migliori alle Bahamas

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Buonasera a tutti, da Golf 7,5 sono passato a ID.3, super convinto della scelta, dopo un anno di guida non tornerei mai indietro Vai su Facebook

Golf, Hero World Challenge al via. Tiger Woods chiama alcuni dei migliori alle Bahamas - Con l'arrivo di Dicembre il PGA Tour affronta, come di consueto, l'Hero World Challenge, torneo invitational organizzato da Tiger Woods che mette in palio ... Secondo oasport.it

Pronostici Golf: analisi e scommesse Hero World Challenge 2025 (PGA), Crown Australian Open 2025 e Nedbank Golf Challenge 2025 (DP) - Questa settimana ben 3 tornei, anche se minori, ma non nel field con tanti big in gioco tra PGA e DP. Segnala betitaliaweb.it

Hero World Challenge picks 2025: Our outright winner selections - Spaun, Cameron Young and Harris English, as well as their captain, Keegan Bradley. Secondo msn.com

Golf Picks, Best Bets & PGA Hero World Challenge Predictions at Albany GC - Neil Parker breaks down his best Hero World Challenge predictions as the PGA Season resumes play at Albany Golf Course in the Bahamas. covers.com scrive

2025 Hero World Challenge Thursday tee times: Round 1 pairings - Hero World Challenge tee times for Thursday's first round in the Bahamas, featuring Scottie Scheffler, Jordan Spieth and more. msn.com scrive

Hero World Challenge 2025 Golf betting preview: odds, predictions and tips - Hero World Challenge 2025 odds Scottie Scheffler 6/4 Robert MacIntyre 11/1 Cameron Young 12/1 J. Secondo talksport.com