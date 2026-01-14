The Sims nel 2026 EA parla del futuro della serie e dei valori che plasmano il franchise

Nel 2026, The Sims si presenta come una serie in evoluzione, mantenendo saldi i valori che ne hanno definito il successo. Electronic Arts condivide la propria visione futura, concentrandosi su innovazione, inclusività e sostenibilità. Questo approccio riflette l’impegno a offrire un’esperienza sempre più realistica e coinvolgente, rispettando le aspettative dei giocatori e i principi fondamentali che hanno accompagnato il franchise nel tempo.

The Sims inaugura il 2026 con un messaggio chiaro sul futuro della serie e sui principi che continuano a guidarne lo sviluppo. Electronic Arts e il team creativo hanno condiviso un aggiornamento sui progetti in corso, ribadendo che l'identità del franchise non è cambiata, visto che dopo oltre 25 anni, il franchise viene definito non solo come un videogioco, ma come una piattaforma espressiva in cui la vita può essere raccontata in modi sempre diversi. L'obiettivo dichiarato è ampliare le possibilità di gioco senza snaturare ciò che ha reso la saga unica. Al centro resta l'idea di "vita, a modo tuo".

Tutto quello che EA ha appena annunciato sul futuro di The Sims!

