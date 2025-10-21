The Sims Mobile chiude i battenti | EA annuncia la fine del gioco dopo sette anni

Dopo sette anni di attività e oltre cinquanta aggiornamenti, Electronic Arts ha ufficializzato la chiusura definitiva di The Sims Mobile, ponendo fine a una delle esperienze più longeve e amate su smartphone. Il gioco verrà disattivato il 20 gennaio 2026 alle ore 13:59 italiane, momento in cui i server verranno spenti e l'app non sarà più accessibile. Un addio annunciato con un ultimo grande saluto ai fan. Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di The Sims, EA ha spiegato in dettaglio come si svolgerà il processo di chiusura, assicurando ai giocatori un commiato ricco di eventi, regali speciali e contenuti sbloccati.

