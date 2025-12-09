James Cameron parla della resistenza incontrata per produrre Avatar 4 e del futuro del franchise

James Cameron condivide le sfide affrontate durante la produzione di Avatar 4 e il futuro del franchise. In un'intervista a Discussing Film, il regista ha spiegato le resistenze dello studio nel modificare il numero di sequel, passando da tre a quattro. Queste rivelazioni offrono uno sguardo interessante sul processo creativo e sulle decisioni che influenzano il celebre universo di Pandora.

James Cameron ha rivelato in un'intervista a Discussing Film di aver ricevuto resistenze dallo studio quando ha deciso di espandere il numero di sequel di " Avatar " da tre a quattro film. Dopo il successo record dell'originale "Avatar" nel 2009, Cameron ha riunito una writer's room per iniziare a sviluppare il futuro del franchise in tre sequel. " Stavamo lavorando su tre sceneggiature e poi sono diventate quattro. Due sono state divise in due e tre ", ha detto Cameron riguardo alla sua decisione di dividere la sceneggiatura originale di "Avatar: La via dell'acqua" in "La via dell'acqua", appunto, e in un nuovo terzo film, "Fuoco e cenere".

