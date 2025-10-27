Terremoto Irpinia domani si torna in classe | terminati i sopralluoghi degli edifici

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminati i controlli tecnici sugli edifici scolastici del territorio di Avellino, in Irpinia, a seguito della scossa di terremoto più intensa registrata nella serata di sabato. Le verifiche hanno riguardato 52 plessi scolastici di ogni ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

