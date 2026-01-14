Terremoto in Romagna Due forti ‘botte’ tanto spavento ma nessun danno

Nella mattina di ieri, la Romagna è stata interessata da due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1, avvertite anche nel territorio cesenate. Non si sono registrati danni, ma l’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione. Le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza e fornire eventuali aggiornamenti.

Le due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 avvertite ieri mattina in Romagna intorno alle 9.30 si sono fatte sentire anche nel territorio cesenate. Le scuole, come da prassi in questi casi, sono state evacuate per il tempo necessario a verificare che non fossero presenti situazioni di rischio per alunni, docenti e personale in servizio. In alcuni istituti la permanenza all'esterno è durata per pochi minuti, mentre in altri casi è stato necessario attendere più tempo per poter accertare che gli edifici non avessero riportato danni. I vigili del fuoco di Forlì-Cesena, non hanno segnalato particolari criticità, né tanto meno danni a persone e strutture in tutto il territorio.

