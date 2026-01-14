Terremoto a Faenza oggi 14 gennaio continua lo sciame sismico in Romagna

Oggi, 14 gennaio 2026, si registra un nuovo movimento sismico a Faenza, in Romagna. Lo sciame di scosse che interessa l’area del Ravennate prosegue dopo le due intensi eventi di ieri. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità monitorano l’evolversi della situazione e le eventuali ripercussioni sul territorio.

Faenza, 14 gennaio 2026 – La terra continua a tremare in Romagna. Dopo le due forti scosse registrate nella mattinata di ieri, un nuovo evento sismico ha interessato l'area del Ravennate questa mattina, mercoledì 14 gennaio 2026. Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell' Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, il terremoto è avvenuto alle ore 8,16 italiane. La terra trema, paura per il terremoto in Romagna: “È l’Appennino che si muove” I dati tecnici registrati da Ingv. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.7 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri a Est di Faenza, con coordinate geografiche 44. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

