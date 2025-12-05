Terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna lo sciame sismico avvertito in provincia di Arezzo

Chiusi della Verna (Arezzo), 5 dicembre 2025 – Diverse scosse di terremoto sono state registrate nella notte di oggi, 5 dicembre, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, tra i Comuni di Chiusi della Verna e Verghereto. Lo sciame sismico non è stato di grande intensità, ma diverse scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione. @FOTO ZEPPILLI L’epicentro dello sciame sismico. Secondo i dati forniti dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tra le 22,38 di ieri sera e le 3,36 di stanotte le scosse hanno avuto come epicentro una zona al confine tra le due regioni, tra Chiusi e Verghereto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna, lo sciame sismico avvertito in provincia di Arezzo

