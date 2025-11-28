Terremoto ai Campi Flegrei nuova scossa di magnitudo 2.7 Continua lo sciame sismico

28 nov 2025

Scossa ai Campi Flegrei alle 16,29 di oggi 28 novembre di magnitudo 2.7. Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta l’area flegrea. Altre scosse precedenti di minore intensità. L’INGV comunica che si tratta di uno sciame sismico. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio, venerdì 28  novembre, nell’area dei Campi Flegrei di magnitudo . 🔗 Leggi su 2anews.it

terremoto ai campi flegrei nuova scossa di magnitudo 27 continua lo sciame sismico

© 2anews.it - Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.7. Continua lo sciame sismico

