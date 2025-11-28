Terremoto ai Campi Flegrei nuova scossa di magnitudo 2.7 Continua lo sciame sismico
Scossa ai Campi Flegrei alle 16,29 di oggi 28 novembre di magnitudo 2.7. Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta l’area flegrea. Altre scosse precedenti di minore intensità. L’INGV comunica che si tratta di uno sciame sismico. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio, venerdì 28 novembre, nell’area dei Campi Flegrei di magnitudo . 🔗 Leggi su 2anews.it
