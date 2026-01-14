Terre selvagge del nord a sostegno di Emergency

La passione per i viaggi e quella per la fotografia si incontrano in uno straordinario reportage sulle Terre Selvagge del Nord per sostenere i progetti umanitari di Emergency. Il circolo Arci Promessi Sposi di via Lombardia a Lecco ospiterà infatti giovedì 15 gennaio alle ore 18 il racconto per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

La seconda tappa mostra la natura esplosiva della Kamchatka, l'Estremo Oriente russo, un territorio poco conosciuto spesso confuso con la Siberia.