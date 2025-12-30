Storie e leggende A Nord di Thule Rasmussen nelle terre degli Inuit

Nel cuore della Groenlandia di fine Ottocento, Knud Rasmussen, bambino a Ilulissat, cresce ascoltando le storie della madre inuit e osservando le tracce nella neve. La sua infanzia si svolge tra leggende antiche e il paesaggio selvaggio, ispirando il suo futuro come esploratore e narratore delle culture degli Inuit. Questa introduzione invita a scoprire un mondo di tradizioni e avventure, raccontate attraverso la figura di Rasmussen e le terre di “A Nord di Thule”.

C'è un bambino a Ilulissat che riconosce le tracce nella neve prima ancora di leggere libri. Si chiama Knud Rasmussen e nel silenzio della Groenlandia di fine Ottocento sogna mondi lontani e leggende, le stesse che la madre inuit gli racconta sotto la luce tremolante di una lampada a grasso di foca. Quel bambino diventa esploratore, etnografo e scrittore, il padre delle sette "Spedizioni Thule" nel cuore bianco del mondo, denominate come la terra mitica che per gli antichi segna il limite del mondo conosciuto. Ma per lui Thule non è un confine, bensì un ponte dove l'orizzonte si mescola con il cielo, dove la memoria vivente di un popolo, la voce dell'artico, deve essere salvaguardata.

