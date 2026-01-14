Ternana-Potenza 0-1 Fabio Liverani | Subito il gol nel miglior momento

Nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C, il Potenza si impone sulla Ternana con un gol di Jacopo Murano, risultato 1-0. Fabio Liverani ha commentato l'importanza di aver segnato subito, ritenendolo un momento chiave per la squadra. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperti i giochi per il ritorno, in attesa di ulteriori sviluppi nella competizione.

Una rete di Jacopo Murano ha deciso la semifinale di andata, della Coppa Italia di Serie C tra Ternana-Potenza 0-1. Al termine della gara contro i lucani è intervenuto in sala stampa Fabio Liverani. Il pensiero del tecnico rossoverde: “Sono dispiaciuto per la sconfitta. È stata una partita. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Ternana-Potenza, Fabio Liverani: “Ad Ascoli partita sbagliata nella totalità e ragazzi arrabbiati”. Sollevato dall’incarico Carlo Mammarella

Leggi anche: Ternana-Campobasso 1-0, Fabio Liverani: "Partita giocata con serietà e qualità"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Ternana, le Fere alla ricerca di rinforzi dalla Serie B. Brutta prova ad Ascoli: il riscatto deve arrivare dalla Coppa; Coppa Italia C: inizia la prevendita per la semifinale di andata Ternana-Potenza; La Ternana perde ad Ascoli per un gol prima annullato e poi convalidato (1-0); A Penna in Teverina arriva il concorso del cane che somiglia al padrone.

Ternana ko col Potenza. Liverani: "Per l’obiettivo Coppa Italia abbiamo il 40% di possibilità" - Semifinale di andata di Coppa Italia Serie C amara per la Ternana, caduta contro il Potenza tra le mura amiche del 'Libero Liberati': la formazione. tuttomercatoweb.com