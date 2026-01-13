Ternana-Potenza Fabio Liverani | Ad Ascoli partita sbagliata nella totalità e ragazzi arrabbiati Sollevato dall’incarico Carlo Mammarella

Nella vigilia di Ternana-Potenza, il tecnico Fabio Liverani ha commentato la sconfitta ad Ascoli, definendola un risultato negativo da parte della squadra. Contestualmente, la società ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Carlo Mammarella. Questi eventi segnano un momento di cambiamento e riflessione per il club rossoverde, in vista della prossima sfida di campionato.

Vigilia di Ternana-Potenza ‘animata’ da due eventi sequenziali. La conferenza stampa del tecnico Fabio Liverani e la successiva, solo in ordine temporale, nota della società rossoverde che ha comunicato: “Di aver sollevato dall’incarico di direttore sportivo, il signor Carlo Mammarella”. Il. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

