Ternana-Potenza Fabio Liverani | Ad Ascoli partita sbagliata nella totalità e ragazzi arrabbiati Sollevato dall’incarico Carlo Mammarella

Nella vigilia di Ternana-Potenza, il tecnico Fabio Liverani ha commentato la sconfitta ad Ascoli, definendola un risultato negativo da parte della squadra. Contestualmente, la società ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Carlo Mammarella. Questi eventi segnano un momento di cambiamento e riflessione per il club rossoverde, in vista della prossima sfida di campionato.

Vigilia di Ternana-Potenza 'animata' da due eventi sequenziali. La conferenza stampa del tecnico Fabio Liverani e la successiva, solo in ordine temporale, nota della società rossoverde che ha comunicato: "Di aver sollevato dall'incarico di direttore sportivo, il signor Carlo Mammarella".

Ternana-Potenza, Liverani: «Faremo una partita da Fere». Mammarella sollevato dall’incarico - di Mattia Farinacci Archiviato il passo falso di Ascoli la Ternana può subito riscattarsi con il primo dei due appuntamenti che può valere una stagione e rilanciare le proprie ambizioni play off. umbria24.it

Verso Ternana-Potenza di Coppa Italia: tra un’ora rossoverdi già in campo - Non c'è tempo di riposarsi per la squadra di Fabio Liverani che ieri sera ha giocato in anticipo al "Del Duca" perdendo 1- ternananews.it

PREVENDITA BIGLIETTI TERNANA-POTENZA Sono disponibili dalle 16,00 di oggi pomeriggio i biglietti per assistere alla semifinale di Coppa Italia Ternana - Potenza di mercoledì 14 gennaio alle 18.00 allo stadio Liberati. In occasione di questa gara il biglie - facebook.com facebook

Ternana, squadra al lavoro per la semifinale di Coppa Italia con il Potenza x.com

