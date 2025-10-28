Ternana-Campobasso 1-0 Fabio Liverani | Partita giocata con serietà e qualità

Un successo di misura consente alla Ternana di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoverdi superano il Campobasso grazie ad un guizzo di Stefano Pettinari. Al termine del match è intervenuto in sala stampa mister Fabio Liverani: “L’unica nota stonata le tante occasioni sciupate. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

