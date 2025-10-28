Ternana-Campobasso 1-0 Fabio Liverani | Partita giocata con serietà e qualità
Un successo di misura consente alla Ternana di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoverdi superano il Campobasso grazie ad un guizzo di Stefano Pettinari. Al termine del match è intervenuto in sala stampa mister Fabio Liverani: “L’unica nota stonata le tante occasioni sciupate. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
OGGI GIOCA IL LUPO Siamo in Umbria per il 2^ turno di Coppa Italia #SerieCSkyWiFi. Stasera c’è Ternana vs Campobasso! #TERCAM TERNANA STADIO LIBERATI 28/10 ? 20:30 | 2.30 pm ET - X Vai su X
CAMPOBASSO-TERNANA: AGGIUNGI IL TIFO A TAVOLA Il grande interrogativo è: qual è l'utilità di giocare le partite di terza serie la domenica alle 12:30 quando, tolte le due contendenti e rispettive tifoserie, l'interesse complessivo del resto del pubblico calci - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia – Ternana-Campobasso 1-0, Meccariello: “Dobbiamo avere più fame” - Biagio Meccariello ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Ternana in Coppa Italia con il Campobasso: “Abbiamo giocato in una difesa inedita ma è andata bene. Segnala ternananews.it
Coppa Italia – Ternana-Campobasso 1-0, Bruti: “Felice di essere entrato in campo” - Il baby rossoverde Tiberio Bruti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Ternana in Coppa Italia con il Campobasso: “E’ stato emozionante entrare in campo. Si legge su ternananews.it
Ternana-Campobasso 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Coppa Italia ... Riporta calciomagazine.net