Tenta di incendiare una carrozzeria dopo il licenziamento | 27enne indagato
Un giovane di 27 anni è attualmente sotto indagine dopo aver tentato di incendiare una carrozzeria, episodio avvenuto in seguito a un licenziamento. Le autorità hanno disposto l’obbligo di dimora e la permanenza domiciliare notturna, dalle 22 alle 6, nel tentativo di garantire la sicurezza e approfondire le indagini sulla vicenda.
I Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno dato esecuzione, nella giornata di oggi, a un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e della permanenza domiciliare notturna, dalle ore 22 alle ore 6. Il provvedimento è stato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Tenta di incendiare un’auto a Nova Gorica: indagini in corso
Leggi anche: Lettere: tenta di incendiare la porta dell’ex suocera. 45enne denunciata dai Carabinieri
Corigliano-Rossano, due arresti per violenza domestica: tenta di incendiare l’auto della compagna, un altro insegue la moglie con un coltello. L’articolo è nel primo commento facebook
Corigliano-Rossano, due arresti per violenza domestica: tenta di incendiare l’auto della compagna, un altro insegue la moglie con un coltello x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.