Tenta di incendiare una carrozzeria dopo il licenziamento | 27enne indagato

Un giovane di 27 anni è attualmente sotto indagine dopo aver tentato di incendiare una carrozzeria, episodio avvenuto in seguito a un licenziamento. Le autorità hanno disposto l’obbligo di dimora e la permanenza domiciliare notturna, dalle 22 alle 6, nel tentativo di garantire la sicurezza e approfondire le indagini sulla vicenda.

