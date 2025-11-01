Lettere | tenta di incendiare la porta dell’ex suocera 45enne denunciata dai Carabinieri
L’ex nuora tenta di dare fuoco alla casa della suocera nel giorno del decimo anniversario di nozze: fermata dall’ex genero.. È stato l’intervento dell’ex genero a evitare che benzina e un fiammifero avviassero un incendio catastrofico. Ed è forse un caso che una 45enne di Qualiano ha provato a bruciare l’appartamento della ex suocera, il giorno del suo (ex) decimo anniversario di matrimonio. Succede a Lettere, comune a pochi chilometri da Castellammare e Gragnano. Le telecamere riprendono la 45enne estrarre dalla borsa una tanica, cospargere la porta di liquido infiammabile e sfregare un fiammifero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altre letture consigliate
#Cronaca Lettere, vendetta fatale: tenta di bruciare la casa della ex suocera nel giorno dell’anniversario di matrimonio, denunciata 45enne - facebook.com Vai su Facebook
Lettere, tenta di incendiare la porta dell’ex suocera: 45enne denunciata - Marigliano - X Vai su X
Lettere, tenta di incendiare la porta dell’ex suocera: 45enne denunciata - LETTERE — Attimi di tensione e paura nel comune di Lettere, dove una donna di 45 anni, originaria di Qualiano, ha tentato di appiccare il fuoco allatenta di incendiare la porta dell’ex suocera: 45enne ... Da marigliano.net
Tenta di incendiare la porta di casa dell’ex suocera nel giorno del decimo anniversario di matrimonio con l’ex marito - È accaduto a Lettere, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato una donna di 45 anni per tentato incendio ... Si legge su fanpage.it
Lettere: tenta di incendiare la porta dell’ex suocera, denunciata una 45enne - Attimi di paura a Lettere, piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari, dove una 45enne di Qualiano ha tentato di incendiare la porta dell’abitazione della ex suocera. ilgazzettinovesuviano.com scrive