Lettere | tenta di incendiare la porta dell’ex suocera 45enne denunciata dai Carabinieri

L’ex nuora tenta di dare fuoco alla casa della suocera nel giorno del decimo anniversario di nozze: fermata dall’ex genero.. È stato l’intervento dell’ex genero a evitare che benzina e un fiammifero avviassero un incendio catastrofico. Ed è forse un caso che una 45enne di Qualiano ha provato a bruciare l’appartamento della ex suocera, il giorno del suo (ex) decimo anniversario di matrimonio. Succede a Lettere, comune a pochi chilometri da Castellammare e Gragnano. Le telecamere riprendono la 45enne estrarre dalla borsa una tanica, cospargere la porta di liquido infiammabile e sfregare un fiammifero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it