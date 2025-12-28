Tenta di incendiare un’auto a Nova Gorica | indagini in corso

Indagini in corso a Nova Gorica dopo il tentato incendio di un'auto avvenuto nel tardo pomeriggio del 27 dicembre. Ignoti hanno versato liquido infiammabile nel bagagliaio, tentando di incendiarlala. Sono in corso approfondimenti per chiarire i motivi e identificare i responsabili di questo episodio.

Ignoti tentano di dar fuoco a un’auto, dopo aver versato del liquido infiammabile nel bagagliaio: è successo nel tardo pomeriggio di ieri, 27 dicembre, in una località nei pressi di Nova Gorica. Come riporta il Goriziano, il malintenzionato si è accanito contro una Fiat Panda e il proprietario ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Dieci esperienze per scoprire Gorizia e Nova Gorica in autunno Leggi anche: Agrigento capitale italiana della cultura, al teatro Pirandello la Gong orchestra di Nova Gorica e Gorizia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. San Giorgio a Liri: Incendiano l’Autovelox da poco installato sulla Strada Regionale S.R.630 e attivo dal Linedì 15 Dicembre scorso. Indagini in corso Ignoti hanno tentato di incendiare l’autovelox installato lungo la Superstrada Cassino–Formia, nel territorio c facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.