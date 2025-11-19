Sabato domenica e lunedì di Eduardo De Filippo al Teatro Argentina
“Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo torna, dopo oltre vent’anni lontano dalle scene, in prima nazionale dal 25 novembre al 4 gennaio al Teatro Argentina.Un nuovo allestimento firmato da Luca De Fusco che, con abile rigore registico, si insinua nelle pieghe della drammaturgia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un sabato e domenica vissuti in libertà, lontano da Roma - facebook.com Vai su Facebook
Carta d’identità a Roma: open day sabato 22 e domenica 23 novembre ift.tt/mKfBMWV Vai su X