Ucraina flashmob Team Vannacci domani a Roma | ‘Stop soldi a Kiev’

Domani, 15 gennaio 2026, alle 10, a Roma si svolgerà un flashmob organizzato dall’associazione ‘Il Mondo al Contrario – Il Team Vannacci Roma Caput Mundi’. L’evento si propone di sensibilizzare sull’argomento dei finanziamenti internazionali all’Ucraina, con un focus sulla richiesta di sospensione dei fondi a Kiev. Un momento di incontro e riflessione dedicato all’attuale situazione geopolitica e alle scelte di politica estera.

L’associazione ‘Il Mondo al Contrario – Il Team Vannacci Roma Caput Mundi’ organizza un flashmob per domani, 15 gennaio 2026 alle 10.30 in piazza del Parlamento, a Roma. “L’iniziativa intende sottolineare il pensiero del generale onorevole Roberto Vannacci in merito alla richiesta di interrompere i finanziamenti a Kiev per l’invio di armi e di destinare le risorse ai cittadini italiani”, si legge in una nota. Secondo il Team Vannacci Roma, “l’esperienza maturata in mesi e anni di conflitto russo-ucraino dimostra che all’Italia non serve un ulteriore ‘decreto Ucraina’, ma un provvedimento dedicato esclusivamente agli interessi nazionali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

