È ancora polemica sulla nuova tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti. E, soprattutto, sugli aumenti per le attività produttive, che Confcommercio Ravenna in una nota stima vadano dal 20 al 100%, con picchi particolarmente alti per i camping e una media generale del 40%. "Risultano insostenibili anche in relazione agli alti costi dell’energia che hanno connotato gli ultimi anni – dice il presidente dell’associazione Mauro Mambelli –. Abbiamo casi di bar e ristoranti con incrementi medi nella tariffa dei rifiuti del 40%, e altre attività, come alcuni stabilimenti balneari ma non solo, che arrivano addirittura vicini al 100%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tariffa puntuale, è polemica: "Imprese, aumenti fino al 100%"