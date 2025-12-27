Lucca e gli altri | i cinque calciatori che potranno consentire il mercato del Napoli a gennaio
Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino: i cinque calciatori che il Napoli messo sul sul mercato Il Napoli è stato parzialmente bloccato sul mercato dalla nuova Covisoc, l’Authority indipendente. E per fare mercato dovrà prima cedere. Tanti soldi entrano, tanti soldi potranno uscire. Il Napoli sul mercato ha messo cinque calciatori, non di più. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Sono cinque i calciatori che il Napoli ha inserito nella lista delle cessioni, anche perché ognuno di loro insegue maggiore continuità e ha voglia di collezionare più minuti dopo aver trascorso la maggioranza delle partite affrontate da fine agosto alla finale di Supercoppa guardando o comunque partecipando poco o marginalmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Lucca può già lasciare il Napoli? Cosa filtra in vista del mercato di gennaio
Leggi anche: Napoli, cento milioni che non rendono: da Lucca a Lang, dentro i flop del mercato
Goggia: «Mi sono chiesta come sarebbe stata la mia carriera senza tanti infortuni, ma non sarei chi sono ora» A Sky: «L'errore più grande degli atleti è sentire di valere come esseri umani solo in funzione del raggiungimento di un obiettivo. Invece è il contrario:; Lucca e gli altri: i cinque calciatori che potranno consentire il mercato del Napoli a gennaio.
Lucca Comics, cinque giorni di fumetti, fantasy, giochi, arte e pop - Fino a domenica 2 novembre, Lucca sarà immersa per cinque, intensissime giornate, nel mondo della ... rainews.it
Piana di Lucca, schianto tra cinque auto: due finiscono in un fosso - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.