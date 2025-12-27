Lucca e gli altri | i cinque calciatori che potranno consentire il mercato del Napoli a gennaio

Lucca, Maria­nucci, Maz­zoc­chi, Ver­gara e Ambro­sino: i cinque calciatori che il Napoli messo sul sul mercato Il Napoli è stato parzialmente bloccato sul mercato dalla nuova Covisoc, l’Authority indipendente. E per fare mercato dovrà prima cedere. Tanti soldi entrano, tanti soldi potranno uscire. Il Napoli sul mercato ha messo cinque calciatori, non di più. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Sono cin­que i cal­cia­tori che il Napoli ha inse­rito nella lista delle ces­sioni, anche per­ché ognuno di loro inse­gue mag­giore con­ti­nuità e ha voglia di col­le­zio­nare più minuti dopo aver tra­scorso la mag­gio­ranza delle par­tite affron­tate da fine ago­sto alla finale di Super­coppa guar­dando o comun­que par­te­ci­pando poco o mar­gi­nal­mente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

