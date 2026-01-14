Tajani | In Iran inaccettabile repressione violenta del regime

Il ministro Tajani ha condannato la repressione in Iran, sottolineando come la libertà sia un principio fondamentale. In questi giorni, donne e uomini iraniani si stanno opponendo alle violenze del regime, rischiando la vita e affrontando gravi conseguenze. La posizione italiana si unisce alla condanna internazionale di un atto inaccettabile, ribadendo l'importanza dei diritti umani e della solidarietà verso chi lotta per la libertà.

ROMA – "Il valore della libertà è il presupposto della nostra azione di governo. Quella libertà per la quale, non posso non ricordarlo, in questi giorni le donne e gli uomini dell'Iran si stanno battendo nelle strade e nelle piazze, pagando un altissimo prezzo di sangue, di sofferenze, di carcerazioni, probabilmente di torture. Tutto questo è assolutamente inaccettabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente al Senato sulla situazione in Venezuela. "Noi – ha spiegato Tajani – abbiamo sempre mantenuto in Iran una presenza discreta, attenta a tutelare gli interessi nazionali e a non far venire meno le ragioni del dialogo, sempre importante anche con regimi lontanissimi da noi.

