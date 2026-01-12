In Iran, le proteste contro le difficili condizioni economiche sono state accompagnate da una severa repressione da parte del regime. Le manifestazioni, diffuse in diverse città, evidenziano il malcontento della popolazione di fronte alle crescenti tensioni sociali e alle restrizioni. La situazione rimane complessa e in evoluzione, segnando un momento di particolare tensione nel paese.

In Iran sanguinosa repressione in atto contro i manifestanti che protestano per l’economia al collasso. Centinaia i morti e migliaia gli arrestati. Il regime sostiene che è tutto sotto controllo. Servizio di Antonio Soviero. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran nel caos. Sanguinosa repressione del regime contro i manifestanti

Leggi anche: Iran, repressione del regime sulle proteste: pena di morte per chi manifesta

Leggi anche: Iran, nella morsa del regime: “Tutti i manifestanti rischiano pena di morte”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Iran: la repressione delle proteste è ormai un massacro; Notizie dall’Iran. “Oltre 2 mila morti”. Pezeshkian accusa Israele e Usa: seminano caos. Media: Washington valuta raid; Caos proteste e morti in Iran, Trump minaccia Teheran; Iran proteste continue regime diviso e voci su piano fuga Khamenei.

Caos in Iran: proteste sanguinose, almeno 217 morti e ospedali al collasso - La Guida Suprema dell'Iran, l' ayatollah Ali Khamenei, in un discorso televisivo ieri ha detto che la Repubblica Islamica è salita al potere attraverso il sangue di diverse centinaia di migliaia di ... tg.la7.it