Alle prime luci dell'alba, alle 4.45, si rompe il silenzio della tendina. È il momento di prepararsi per la maratona, con abiti pesanti e una colazione nutriente. Questa routine mattutina, tipica di chi affronta le sfide del deserto, richiede ordine e attenzione ai dettagli. Un risveglio precoce per affrontare con calma e determinazione la giornata di corsa.

La sveglia è suonata alle 4.45. Inizia la routine mattutina di una vera dakariana che dorme in tenda. Non c'è bisogno di ginnastica perché l'attivazione muscolare è immediata. Con sei gradi fuori, già spogliarsi e rivestirsi richiede coraggio. Poi via: si parte con il rimettere a posto il sacco a pelo e il cuscino, sgonfiare il materassino ed infine ripiegare la tenda, che richiede una certa arte. Il tutto in corsa contro il cronometro e illuminato solo dalla lampada frontale perché e' ancora buio. Un salto ai bagni chimici, cappuccino versione araba e due biscotti. È la tappa Marathon. Come i piloti portiamo con noi solo l'essenziale per dormire sotto le stelle al bivacco rifugio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sveglia presto per la Marathon con cibo e vestiti pesanti nella giacca

