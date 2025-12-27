Rubano cibo al supermercato e lo nascondono tra i vestiti | arrestate quattro donne a Villabate

A Villabate i carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato quattro donne di età compresa tra i 19 e i 34 anni, tutte con precedenti specifici, accusate di furto aggravato. Le indagate sono state bloccate in flagranza, mentre tentavano di allontanarsi da due supermercati con generi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rubano cosmetici per 1500 euro al supermercato: arrestate

