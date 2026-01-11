Papa | se cibo e vestiti necessari fede è più che necessaria
Papa sottolinea l'importanza di considerare la fede come un elemento fondamentale nella vita quotidiana. Secondo le sue parole, così come il cibo e i vestiti sono necessari per il benessere fisico, la fede rappresenta un bisogno essenziale per l'anima. Questa riflessione invita a riconoscere il valore della spiritualità come parte integrante del vivere, evidenziando che la fede va oltre la semplice necessità, diventando una componente imprescindibile per una vita equilibrata e piena.
Roma, 11 gen. (askanews) – “Quando sappiamo che un bene è essenziale, subito lo cerchiamo per coloro che amiamo. Chi di noi, infatti, lascerebbe i neonati senza vestiti o senza nutrimento, nell’attesa che scelgano da grandi come vestirsi e che cosa mangiare?”. Lo ha detto Leone XIV presiedendo nella Cappella Sistina la Santa Messa nel corso della quale ha amministrato il Sacramento del Battesimo ad alcuni bambini. “Carissimi – ha aggiunto -, se il cibo e il vestito sono necessari per vivere, la fede è più che necessaria, perché con Dio la vita trova salvezza”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
