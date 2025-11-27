Torna ‘Striscia la notizia’ da gennaio sarà in prime time

(Adnkronos) – 'Striscia la Notizia' tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo ufficializza Mediaset in un nota, in cui sottolinea che "l’importante . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

