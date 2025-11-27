Striscia la notizia ritorno in prime time gennaio 2026 conduttori e novità

Da tempo si susseguivano indiscrezioni riguardo a un cambiamento nella programmazione di uno dei più longevi e riconoscibili programmi dell’azienda televisiva italiana. Recentemente, è stata ufficializzata la data di ritorno in onda di Striscia la Notizia, che approderà con una nuova edizione nel mese di gennaio 2026. Questo ritorno segna un importante passo nel percorso della trasmissione, con un mutamento nel formato e nella collocazione oraria, adottando un’impostazione in prima serata. Di seguito, vengono analizzati i dettagli più rilevanti relativi a questa significativa evoluzione. il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata nel gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

