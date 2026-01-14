Striscia la Notizia cambia tutto e torna in prima serata su Canale 5

Dopo quasi otto mesi di assenza, Striscia la Notizia torna in prima serata su Canale 5. La trasmissione, che l’ultima volta è andata in onda il 7 giugno 2025, si presenta con una formula rinnovata, adattata al prime time. Un ritorno che segna un nuovo capitolo per il noto programma di inchieste, offrendo al pubblico una versione aggiornata e più immediata del suo stile.

Dopo quasi otto mesi lontana dal piccolo schermo – l'ultima puntata risale al 7 giugno 2025 – Striscia la Notizia si prepara a tornare in onda con una formula completamente rivista, pensata questa volta per il prime time. La nuova fase del TG satirico di Canale 5 prenderà il via giovedì 22 gennaio, con cinque appuntamenti serali programmati subito dopo La Ruota della Fortuna. Una nuova fase per il TG satirico. Lo storico spazio dell' access prime time ideato da Antonio Ricci va ufficialmente in archivio, anche a causa del successo inatteso e travolgente del game show condotto da Gerry Scotti. Ma Striscia non ha alcuna intenzione di farsi da parte: il programma torna con l'obiettivo di restare protagonista, rilanciando il suo ruolo di voce critica della televisione italiana.

Striscia La Notizia torna in prima serata data, conduttori e tutte le novità della 38ª edizione

