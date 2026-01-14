Street Spirit Nicolosi | a Latina il festival dedicato alla fotografia di strada

Street Spirit Nicolosi è il festival dedicato alla fotografia di strada a Latina. Un’occasione per esplorare e valorizzare il racconto visivo di quartieri come Nicolosi, dove immagini di persone, ambienti e situazioni si intrecciano per creare un patrimonio di storie autentiche e diversificate. La fotografia di strada diventa così uno strumento per conoscere e riflettere sulla realtà quotidiana, promuovendo l’integrazione e la comprensione tra comunità.

Da sempre la fotografia è l’arte che ferma un istante, in particolare la street photography perpetua un momento e racconta luoghi, persone, situazioni e in un quartiere come il Nicolosi di Latina può diventare un racconto che è storia, ma anche accoglienza, integrazione, diversità a confronto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: A Palazzo Doebbing di Sutri il festival dedicato alla fotografia internazionale Leggi anche: Sport & Street art, il murale dedicato a Schillaci ammesso alla finalissima di febbraio 2026 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LATINA | “Street Spirit”: l’inaugurazione del festival della fotografia di strada al Nicolosi; Street Spirit Nicolosi: a Latina nasce il festival internazionale di street photography; Defibrillatori in treno e stazione, silenzio delle istituzioni; Gaeta e l’obiettivo “Capitale Italiana del Mare 2026”: arriva l’appoggio della Regione Lazio. Nicolosi, una comunità che si riconosce in “Street Spirit” - Dal 16 gennaio all’8 febbraio 2026 il quartiere Nicolosi di Latina diventa un laboratorio a cielo aperto di sguardi e narrazioni urbane con la prima edizione di Street Spirit Nicolosi, festival di str ... radioluna.it

Street Spirit Nicolosi, festival di street photography - NewTuscia – LATINA – Dal 16 gennaio all’8 febbraio 2026 il quartiere Nicolosi diventa crocevia di sguardi, storie e visioni provenienti da tutto il mondo con la prima edizione di STREET SPIRIT NICOLOS ... newtuscia.it

Nicolosi, il grido dei residenti: «Vogliamo far rinascere il nostro quartiere» - Dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Latina il quartiere Nicolosi: originale nella sua architettura, con magnifici cortili interni ed enormi potenzialità. ilmessaggero.it

LATINA | “Street Spirit”: l’inaugurazione del festival della fotografia di strada al Nicolosi facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.