Sport & Street art il murale dedicato a Schillaci ammesso alla finalissima di febbraio 2026

Il murale dedicato a Salvatore Schillaci, intitolato “Yume, un sogno per Palermo,” ha ottenuto l’ammissione alla finalissima di febbraio 2026 di Best 2025 Street Art Cities. L’opera, raffigurante l’ex calciatore in un'esultanza su una lastra di acciaio riflettente, unisce sport e street art, celebrando la passione sportiva e l’arte urbana.

E’ ufficiale! Il murale “Yume, un sogno per Palermo”, con un emozionante Salvatore Schillaci che esulta su una lastra di acciaio ultra riflettente, è stato selezionato per Best 2025 Street Art Cities, il concorso internazionale che premia annualmente i murale realizzati in ogni continente. Una. Palermotoday.it ARTIST splashes PAINT to make a PORTRAIT livepainting liveart speedpainting Video ARTIST splashes PAINT to make a PORTRAIT livepainting liveart speedpainting Video ARTIST splashes PAINT to make a PORTRAIT livepainting liveart speedpainting La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. STREET WORKOUT – BARI DIVENTA UNA PALESTRA A CIELO APERTO! Il 14 dicembre torna in città la dodicesima edizione di Street Workout, un’esperienza che unisce sport, territorio e divertimento. Un modo nuovo di vivere Bari: ci alleneremo tra le sue s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.