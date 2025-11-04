A Palazzo Doebbing di Sutri il festival dedicato alla fotografia internazionale

Viterbotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 novembre 2025 al 18 gennaio 2026 a Sutri è fissato l'appuntamento con la prima edizione del Doebbing photo happening, il festival internazionale di fotografia.Il tema scelto prende spunto dalla parola greca “Pistis”, che significa “colui che si affida” e diventa punto di partenza per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Doebbing Photo Happening, il Festival Internazionale di Fotografia a Sutri - Dal 15 novembre 2025 al 18 gennaio 2026 NewTuscia  – SUTRI – Il tema scelto per questa 1° Edizione del Doebbing Photo Happening prende spunto dalla parola greca “Pistis”, che significa “colui che si a ... Si legge su newtuscia.it

Sutri, riapre il museo di Palazzo Doebbing: 10 mostre per celebrare l'evento - In esposizione nomi importanti: da Giuseppe Pelizza da Volpedo al grande Tiziano. tgcom24.mediaset.it scrive

Il Festival della Colonna Sonora NextGenapproda a Sutri - Dal 23 al 25 maggio, presso il Museo di Palazzo Doebbing, si terrà la quinta edizione della rassegna musicale che suggella il percorso laboratoriale intrapreso con gli alunni dell’Istituto Comprensivo ... Riporta occhioviterbese.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Doebbing Sutri Festival