Duffer Brothers | Il finale di Stranger Things? Agrodolce In tanti hanno pianto

Matt e Ross Duffer, ideatori e produttori della serie cult Stranger Things, parlano del finale della quinta e ultima stagione, in arrivo il 27 novembre 2025 su Netflix. I fratelli descrivono l’atto conclusivo come “agrodolce” e spiegano che, nonostante molti elementi della serie siano cambiati nel corso degli anni, l’idea per gli ultimi dieci minuti è rimasta immutata fin dall’inizio. Raccontano inoltre l’emozione dell’ultimo giorno di riprese, quando cast e troupe, i protagonisti Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e molti altri, hanno faticato a salutare per sempre i propri personaggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Duffer Brothers: "Il finale di Stranger Things? Agrodolce. In tanti hanno pianto..."

Leggi anche questi approfondimenti

Stranger Things: svelato un retroscena che ha sconvolto i fan! I Duffer Brothers hanno rivelato che Steve e Hopper erano destinati a morire molto prima. Decisioni cambiate all'ultimo minuto hanno trasformato radicalmente l'anima della serie e salvato due dei - facebook.com Vai su Facebook

Duffer Brothers: "Il finale di Stranger Things? Agrodolce. In tanti hanno pianto..." - Matt e Ross Duffer, ideatori e produttori della serie cult Stranger Things, parlano del finale della quinta e ultima stagione, in arrivo il 27 novembre 2025 su Netflix. Scrive msn.com

Stranger Things: i Duffer parlano del finale - Matt e Ross Duffer spiegano che il loro approccio creativo è maturato nel corso delle quattro stagioni già uscite e che gran parte del lavoro sulla stagione 5 nasce da ciò che hanno imparato nel tempo ... Secondo lascimmiapensa.com

I Duffer Brothers, registi di Stranger Things 5: «Ora capirete cosa è il sottosopra» - I registi di "Stranger Things 5", spiegano la stagione conclusiva della serie che uscirà in tre volumi dal 27 novembre su Netflix ... Segnala iodonna.it