In seguito alla recente tragedia in Svizzera, emerge che nel bar dei Moretti erano presenti quattro estintori, di cui tre nel seminterrato. Tuttavia, il personale di sala non aveva ricevuto formazione sulle norme antincendio, rendendo difficile affrontare efficacemente un’emergenza. Questa mancanza di preparazione evidenzia l’importanza di conoscere e rispettare le procedure di sicurezza per prevenire rischi e limitare le conseguenze di incidenti simili.

Ci sarebbero stati ” quattro estintori, di cui tre nel seminterrato’ ‘ nel bar Le Constellation, ma il personale di sala ”non era stato formato” sulle norme antincendio e per essere in grado di affrontare una simile emergenza. Questa la versione di Jacques Moretti, titolare del locale dove si è consumata la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, contenuta nei verbali dell’interrogatorio reso agli inquirenti e di cui il quotidiano Le Temps ha avuto accesso. Secondo Moretti, inoltre, l’uscita di emergenza che era di fronte ai servizi igienici era ”chiaramente segnalata”. Strage in Svizzera, la confessione del proprietario sugli estintori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage in Svizzera, l’ultima beffa: nel bar dei Moretti c’erano quattro estintori, nessuno sapeva usarli

Leggi anche: “Dov’erano gli estintori”. Strage Crans-Montana, la rivelazione shock degli ex dipendenti dopo la strage

Leggi anche: La versione dei Moretti: "Due uscite ed estintori"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’opinione di Mario Zwirner: Responsabilità nella strage svizzera #mariozwirner #opinione #telenuovo facebook

Dopo la strage di Crans-Montana la Svizzera riscopre la battaglia delle lingue. Nei media germanofoni, lassismo e omertà diventano improvvisamente tratti “francofoni”. Di @giostuzzi x.com