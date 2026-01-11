La versione dei Moretti | Due uscite ed estintori

Jessica Moretti ricostruisce agli inquirenti gli eventi che hanno portato alla tragedia del bar, evidenziando due uscite e la presenza di estintori. La testimonianza si concentra sui momenti iniziali dell’incendio, la luce arancione e le procedure di evacuazione, offrendo un quadro dettagliato di quanto accaduto. Un resoconto che mira a chiarire le responsabilità e a fare luce su una vicenda drammatica.

Quella «luce arancione nell’angolo del bar», l’ordine di evacuare, i tentativi di soccorso. Comincia dal principio dell’inferno che ha ucciso 40 ragazzi il racconto ai pm di Jessica Moretti. «È il dramma della mia vita, non so come farò ad andare avanti», dice. Poco prima di essere arrestato per la strage di Capodanno suo marito Jacques Moretti ammette che la porta di servizio al piano terra del Le Constellation era bloccata dall’interno. L’ammissione non riguarda quella di emergenza nel seminterrato, che era comunque sbarrata, lasciando come unica via di fuga la scala di accesso ristretta nel 2015 e per questo diventata una trappola mortale per tanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

