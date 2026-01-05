Dov’erano gli estintori Strage Crans-Montana la rivelazione shock degli ex dipendenti dopo la strage
Le indagini sulla tragedia di Crans-Montana proseguono, con particolare attenzione alle misure di sicurezza del bar Le Constellation, teatro dell’incendio che ha causato 40 vittime nella notte di Capodanno. Tra le rivelazioni degli ex dipendenti emergono dettagli sulla posizione degli estintori, elemento che potrebbe essere cruciale per chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente.
Continuano le indagini sulla tragedia di Crans-Montana, con l’attenzione degli inquirenti sempre più concentrata sulle misure di sicurezza del bar Le Constellation, il locale devastato dall’incendio costato la vita a 40 persone nella notte di Capodanno. Le autorità del Canton Vallese stanno cercando di chiarire se le norme antincendio siano state pienamente rispettate o se, al contrario, vi siano state gravi omissioni che hanno aggravato le conseguenze del rogo. «Qualcosa non ha funzionato e qualcuno ha commesso un errore», ha ammesso il responsabile della sicurezza cantonale Stéphane Ganzer, ipotizzando falle nei materiali o nell’organizzazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
