Crans-Montana trasferito al Policlinico uno dei feriti | ha un’insufficienza respiratoria acuta e grave

Un dei feriti dell’incendio di Crans-Montana è stato trasferito al Policlinico di Milano, a causa di un’insufficienza respiratoria acuta e grave. Attualmente, sono undici i ragazzi ricoverati presso l’Ospedale Niguarda di Milano, dopo l’incendio avvenuto tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. La situazione dei pazienti rimane sotto stretta osservazione da parte delle équipe mediche.

Milano, 14 gennaio 2026 – Sono scesi a undici i ragazzi ricoverati presso l’Ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasti gravemente feriti nell’incendio di Crans-Montana nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Uno di loro, infatti, è stato spostato in un altro ospedale milanese. A spiegare la situazione è l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Crans Montana, Bertolaso: 3 feriti migliorati, 9 ancora critici Il trasferimento. “Uno dei ragazzi feriti a Crans-Montana ricoverato l’ospedale Niguarda è stato trasferito al Policlinico di Milano nelle scorse ore. Il trasferimento nasce da una decisione collegiale frutto della collaborazione, attivata sin dal primo momento dell’emergenza, tra i migliori specialisti del nostro sistema sanitario per garantire la più alta qualità di cura a tutti i ragazzi coinvolti in questa terribile tragedia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, trasferito al Policlinico uno dei feriti: ha un’insufficienza respiratoria acuta e grave Leggi anche: Crans Montana, le condizioni dei feriti al Niguarda: “Leonardo resta grave, Elsa ancora a Zurigo” Leggi anche: Influenza K: uomo muore a 54 anni per "grave insufficienza respiratoria" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Bove trasferito al Niguarda; Crans-Montana, è arrivato a Genova il feretro di Emanuele Galeppini; Tragedia di Crans-Montana, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini; Morto un cinquantenne al policlinico di Catania. Sospetti sulla variante K. Ferito a Crans trasferito al Policlinico per insufficienza respiratoria - Montana e ricoverati al Niguarda di Milano è stato trasferito al Policlinico nelle scorse ore. msn.com

Strage di Crans-Montana, Bertolaso: “Un ferito è stato trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano” - MILANO (ITALPRESS) – “Uno dei ragazzi feriti a Crans Montana ricoverato l’ospedale Niguarda è stato trasferito al Policlinico di Milano nelle scorse ore. italpress.com

Tragedia di Crans-Montana, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini - GENOVA (ITALPRESS) – È arrivata nel pomeriggio all’ospedale San Martino di Genova la salma di Emanuele Galeppini, il 17enne originario del capoluogo ligure tra le vittime della strage di Crans- msn.com

Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti era nel gruppo da cui è partito l'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.